Riigikontroll: kiirabi peaks keskenduma vältimatu abi andmisele

Riigikontroll leiab, et haiglad kasutavad kiirabi liiga tihti mitte-erakorraliste patsientide transportimiseks. Kaks kolmandikku patsientide haiglatevahelisest transpordist oli A- ja B- ehk madala prioriteediga, ent kiirabi peaks kasutama peamiselt erakorraliste patsientide veoks ehk kõrge prioriteediga sündmuste puhul. Stabiilses seisundis patsientide puhul tuleks kasutada haigla enda transporti. Kui kiirabibrigaad on oma teeninduspiirkonnast kaua eemal, võib tekkida risk, et vältimatu abi vajajani jõuab kiirabi liiga hilja.

Sotsiaalministeeriumil tuleks parandada tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi koostööd viisil, et see toetaks kiirabi eesmärgipärast kasutust. Sotsiaalteenuseid või perearstiabi vajavad inimesed kutsuvad sageli kiirabi, mis on oluliselt kallim teenus, selmet pöörduda perearsti või sotsiaaltöötaja poole. Silma torkavad üksi elavad abi vajavad eakad, raviskeemi mittejärgivad inimesed, vaimse tervise probleemidega, aga ka joobes inimesed. Perearstid ja sotsiaaltöötajad ei saa tihtipeale nende inimeste abivajadusest teada, sest andmevahetus kiirabi ja omavalitsuste, perearsti ja haiglate vahel on puudulik.

Tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi lõimituse suurendamiseks tuleks valmistada ette vajalikud õigusaktide muudatused ja planeerida IT-arendused.

Terviseamet on täitnud nii kiirabiteenuse planeerimise, korraldamise kui ka järelevalve ülesandeid poolikult ning olnud nendes ülesannetes pigem passiivne kui probleeme ennetav ja lahendav. Järelevalvet on tehtud alles viimastel aastatel, õigusaktide muutmise vajadusele reageerimine on toimunud aeglaselt ja kiirabiasutuste initsiatiivil. Amet ei kasuta järelevalvest tulenevat teavet kiirabivaldkonna ajakohastamiseks.