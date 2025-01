Trumpi käsk: tervisega tegelevad ametiasutused olgu vakka

Seda, kui kaua see paus kestab, pole teada. Washington Post teatas, et korraldus tuli tervishoiu ja inimteenuste ministeeriumi (HHS) uue asejuhi Stefanie Speari kaudu, kes varem töötas Robert F. Kennedy juunior pressisekretärina. Trump on nomineerinud RFK jr-i HHSi juhiks, vahendab Gizmodo.