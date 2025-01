Peaasi.ee tugevdab koostööd tervishoiutöötajatega, et pakkuda noortele paremat vaimse tervise abi

«Peahea nõustamisele pöördus eelmisel aastal vaimse tervise abi saamiseks enam kui 1700 noort, kellest umbes kaks kolmandikku suunasime edasi tervishoiusüsteemi. Mõnikord on põhjus selles, et vaimse tervise probleemid on süvenenud ning noor vajab kiiret suunamist kõrgema astme teenusele. Seega on oluline, et nõustamisel käinud noore tervise andmed oleksid mugavalt kättesaadavad,» selgitas Peaasi.ee keskuse juht Kadri Pahla.