Junjie on üks mitmetest BBC poolt tuvastatud inimestest, keda on pärast meele avaldamist hospitaliseeritud. Paljusid neist sunniti võtma antipsühhootilisi ravimeid või läbima elektrišokiravi ilma nende nõusolekuta.

Aastakümneid on teatatud, et Hiinas kasutatakse psühhiaatriahaiglaid teisitimõtlejate kinnipidamiseks ilma kohtumenetluseta. Kuigi 2013. aastal kehtestatud vaimse tervise seadus püüdis seda kuritarvitust lõpetada, on probleem viimasel ajal taas esile kerkinud.