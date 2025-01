UURING Kaheksa vaimse tervise häiret jagavad samu põhjuseid

Psüühikahäireid mõjutavad elukogemused, keskkond ja geneetika, kuid suur osa neist on seotud meie geneetiliste variatsioonidega. Viimastel aastatel on psühhiaatrilise geneetika valdkonnas avastatud, et mitmeid häireid võivad ühendada ühised geneetilised tegurid.