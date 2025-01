Jaanuar on lahkuminekute kuu: mida soovitavad teadlased, et sellest kiiremini üle saada?

Psühholoogiaprofessor Paul Eastwick rõhutab, et lahkuminek on ka füsioloogiline kogemus. Stress aktiveerib kehas «võitle või põgene» reaktsiooni, mis pikaajaliselt võib kahjustada südame tervist. Samuti võib lahkuminek põhjustada unehäireid, ärevust või depressiooni. Üks uuring näitas, et lahkuminekujärgselt ekskaaslase foto vaatamine aktiveeris ajupiirkonnad, mis on seotud füüsilise valuga, kirjutab Medical Xpress.