Teadlased avaldasid vananemise saladusi

Uuringu tulemused viitavad, et vananemisprotsess pole nii lihtne, nagu seni on arvatud. Teadlased leidsid, et mutatsioonid võivad olla epigeneetiliste muutuste põhjuseks, mis võib muuta vananemisvastaste teraapiate arendamist tulevikus. Kui epigeneetilist kella tagasi keeratakse, võib see ravida vaid vananemise sümptomeid, mitte selle algpõhjuseid.