Kuigi peapõrutus on tuntud ja ravitav vigastus, jäävad korduvad väiksemad löögid tihti tähelepanuta. Uurija ja arst Jeff Bazarian hoiatab, et need «väiksed ohud» võivad kuhjuda, põhjustades pikaajaliselt neurodegeneratiivseid haigusi ja häirides närvisüsteemi funktsioone, nagu tasakaal ja reaktsioonikiirus.