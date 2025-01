Haruldaste haiguste raviks terendab uus lootus

Varasemalt on paljud laborid loonud pluripotentseid tüvirakke, kuid see protsess on aeganõudev (kuni aasta) ja kallis. Uue meetodi puhul on aga võimalik kasutada vaid väikest kogust patsiendi vererakke, luua suure potentsiaaliga isikupärastatud antisenss oligonukleotiide (ASO) kahe kuni kolme nädalaga ning kulud on vähem kui 500 eurot patsiendi kohta. Antisenss oligonukleotiidid on lühikesed sünteetilised üheahelalised oligodeoksünukleotiidid, mis võivad muuta RNA-d ja taastada või muuta valkude avaldumist.