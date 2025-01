5 märki, mis võivad viidata rasvmaksa haigusele

Rasvmaks on seisund, mille all kannatab umbes 24 protsenti ameeriklastest. See on sageli pöörduv, kuid võib hilise avastamise korral põhjustada eluohtlikke tüsistusi. Haiguse varajane tuvastamine on aga keeruline, kuna sümptomid on algstaadiumis kerged ja neid võib kergesti tähelepanuta jätta.