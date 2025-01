Vaata, kas oled tänavu kutsutud emakakaelavähi sõeluuringule

Emakakaelavähk on Eestis jätkuvalt üks enim naisi mõjutavaid vähivorme, mille esinemissagedus ja suremus on Euroopa üks kõrgemaid. Seda haigust põhjustab enamasti inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib naha ja limaskestade kokkupuutel, sealhulgas sugulisel teel.

HPV viirusega nakatudes võivad rakkudes aastate jooksul tekkida muutused, millest võivad areneda vähieelsed seisundid ja lõpuks emakakaelavähk. Varases staadiumis avastatud rakumuutusi saab edukalt ravida, takistades vähi teket. Seetõttu on regulaarne sõeluuring üks tõhusamaid viise ennetada emakakaelavähki ja kaitsta naiste tervist

Emakakaelavähi asjus näitavad uuringud, et vähieelsete muutuste ja vähi tekke vahele võib jääda 10–25 aastat, mis rõhutab sõeluuringu olulisust varaseks avastamiseks. Igal aastal diagnoositakse Eestis emakakaelavähk keskmiselt 117 naisel.

HPV vastu vaktsineerimine on efektiivne viis ennetada emakakaelavähi teket. Alates 1. veebruarist 2024 on 12–18-aastastele noortele vaktsineerimine tasuta. Vaktsineerimist soovitatakse alustada esimesel võimalusel, et tagada maksimaalne kaitse.