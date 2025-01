Kas C-vitamiini võtmine aitab nohu tekkimist ära hoida?

​Vitamiin C ehk askorbiinhape on oluline mikrotoitaine, mis toetab mitmeid keha funktsioone. See on tähtis kollageeni tootmisel, naha ja kudede tervise hoidmisel, haavade paranemisel, raua omastamisel ning immuunsüsteemi tugevdamisel. Samuti neutraliseerib vitamiin C vabade radikaalide mõju, aeglustades vananemist ja kaitstes krooniliste haiguste eest.