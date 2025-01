See sealt saadud organiga naine on jätkuvalt elus – läheb juba kolmas kuu

Towana Looney, kellele siirdati sea neer 2024. aasta novembris, rääkimas dr Jeffrey Sterniga reedel, 24. jaanuaril 2025 NYU Langone Health haiglas New Yorgis.

Ameerika Ühendriikides paikneva Alabama elanik Towana Looney on kõige kauem elus püsinud inimene, kes on sea organi siirdamisoperatsiooni läbi teinud. Tema uus neer, mille siirdamist juhtis NYU Langone Healthi transplantatsiooniekspert dr Robert Montgomery, on töötanud 61 päeva ja jätkab normaalselt toimimist.