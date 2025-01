Laste kõrvavalu ABC: kuidas ravida ja millal pöörduda arsti poole?

Kõrvavalu ravi algab alati nohu ravist

Kõrvavalu ravi ja leevendamine algab õigetest võtetest. Ojamaa rõhutab, et kõige olulisem on keskenduda nohu ja nina limaskesta turse ravile, sest sageli algab kõrvapõletik just sealt. «Väikelaste puhul on probleem selles, et nad ei oska veel korralikult nina nuusata. Mõni tõmbab hoopis sekreedi endasse, mis ainult halvendab olukorda,» selgitab Ojamaa.

Lisaks ravimitele rõhutab Ojamaa ka puhkamise ja vedelike tarbimise olulisust. «Oluline on, et laps puhkaks ja tarbiks piisavalt sooja vedelikku, näiteks vett või taimeteed,» märgib ta.

Ehkki kodused meetodid aitavad sageli kõrvavalu leevendada, rõhutab Ojamaa, et teatud juhtudel ei pruugi need olla piisavad. «Kui valu on väga tugev ja palavik ei allu põletikuvastastele ravimitele, siis tuleb kindlasti arsti poole pöörduda, sest vajalik võib olla antibiootikumravi. Ka mädane eritis kõrvast on selge märk, et on vaja professionaalset ravi,» selgitab apteeker.