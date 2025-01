Kuidas ära tunda ATH?

1. Tähelepanuvõime puudulikkus. Lapsed, kellel see omadus domineerib, unustavad sageli ülesandeid, nende tähelepanu on kerge kõrvale juhtida, nad jätavad mänguasju või koolitarbeid laiali ning neil on raske juhiseid täita. Õppetöös ilmneb see tähelepanu hajumisega, võimetusega keskenduda kauemaks kui paarikümneks minutiks ja ülesannete poolikuks jätmisega.

Üldjuhul domineerib üks neist tunnustest, kuid nad võivad esineda ka kõik koos. See tähendab, et laps käitub hüperaktiivselt ja impulsiivselt ning tal on ka tähelepanu- ja keskendumisraskused.

Doktor Ivarinen rõhutas, et iga aktiivse või vastupidi, hajameelse lapse või noore puhul ei pea kohe ATH-d kahtlustama, kuid rusikareegel ütleb, et abi tuleb otsima hakata siis, kui on selge, et lapsel on järjepidevalt igapäevaelus (lasteaias, koolis, kodus) hakkamasaamisega probleeme. Näiteks ei suuda ta kollektiivis sõpru leida, sest on liiga aktiivne, pealetükkiv ja kamandav, või ei suuda keskenduda õppetükkidele, unustab pidevalt ja ei suuda alustatut lõpetada. Kuigi ATH-d välja ravida ei saa, on võimalik raviga sümptomite väljendumise tugevust vähendada ning nõustada vanemaid ja teisi pereliikmeid igapäevaelu korraldamises sel moel, et ATH-ga laps oleks võimalikult hästi toetatud.