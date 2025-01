Aknet ja psoriaasi võib ravida ebatavaline meetod

​​Ravi seisneb keha kokkupuutes madala annuse punase valgusega ning selle eesmärk on stimuleerida rakke ja parandada verevoolu, edastab The Conversation. See protsess kiirendab paranemist ja vähendab põletikku. Teraapia on lihtne ja valutu: patsient istub või lamab punase valguse all 3–15 minutit. Tõsiseid kõrvaltoimeid tavaliselt ei esine, kuid liigne kokkupuude võib vähendada teraapia tõhusust. Mõnedel inimestel võib tekkida naha punetus, mistõttu soovitatakse neile väiksemaid valgusdoose.