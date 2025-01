​​Coca-Cola Euroopa tootmisüksus on algatanud ulatusliku tagasikutsumise, mis hõlmab jooke nagu Coca-Cola, Sprite ja teised, kuna nendes avastati kõrge kloraadisisaldus, mis võib kujutada terviseriski. Ettevõte teatas, et joogid, millel tuvastati aine kõrgenenud sisaldus, on alates novembrist jõudnud Belgia, Madalmaade, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Luksemburgi turule.