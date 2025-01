​​Haiguspuhang on mõjutanud Kansase metroopiirkonda, kus alates 2024. aastast on tuvastatud 67 aktiivset ja 79 latentset tuberkuloosijuhtu. Suurem osa juhtudest on registreeritud Wyandotte’i maakonnas, kuid üksikuid nakatumisi on esinenud ka naabruses asuvas Johnsoni maakonnas.