Teadlased avastasid uue sihtmärgi jämesoolevähi raviks

​Singapuri Riikliku Ülikooli teadlased on avastanud, et valk DUSP6 mängib olulist rolli jämesoolevähi kasvu ja leviku soodustamisel. See avastus mitte ainult ei aita paremini mõista, miks see vähivorm on mõnel patsiendil agressiivsem, vaid pakub ka võimalikku uut ravisihtmärki.