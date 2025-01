Uus dementsuse vorm, mida sageli aetakse segi Alzheimeriga

Limbic predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE-NC) on eakatel üllatavalt levinud ning esineb sageli koos Alzheimeriga, kiirendades haiguse kulgu. Kuigi LATE põhjustab iseseisvalt aeglaselt süvenevat mälukaotust, vajab see eristamist, kuna uued Alzheimeri ravimeetodid ei pruugi LATE patsientidele sobida.

Uurijad rõhutavad, et LATE diagnoosimiseks ja eristamiseks Alzheimerist on vaja objektiivseid kriteeriume. LATE puhul on tüüpiline episoodiline mälukaotus – patsiendil on raskusi hiljem info meenutamisega, kuigi osa mälust on säilinud. See eristab LATE haigust tähelepanuhäiretest, kus kannatab ka kohene mälu.