Kaasaegne meetod võib leevendada depressiooni ja ärevust

Teadlane Junhyoung Paul Kim rõhutab, et kuigi ravimid on vaimse tervise häirete leevendamisel kõige tõhusamad, võivad neil olla soovimatud kõrvaltoimed. Seetõttu otsitakse järjest enam alternatiivseid ravivõimalusi, nagu teadvelolekupraktikad. WHO hinnangul on kliiniline depressioon aastaks 2030 maailma levinum haigus, mistõttu on oluline uurida ravimivabu meetodeid, vahendab Medical Xpress.