Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö viib Eesti vähiennetuse maailma tippu

Euroopas pööratakse vähiteadusele ja arendustegevusele, sh vähiennetusele suurt tähelepanu. Nii osaleb Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus kokku kaheksas rahvusvahelises koostööprojektis, mis toetavad Euroopa vähitõrjemissiooni eesmärke ja tegevusi. Meditsiinigeneetiku prof Neeme Tõnissoni sõnul on Kliinikum koos Tartu Ülikooli ja teiste partneritega märkimisväärselt edasi arendanud rinnavähi täppisennetuse võimalusi, mis toovad personaalmeditsiini patsientidele reaalselt kättesaadavaks. «Eesti on selles olnud maailmas tõeliste pioneeride seas. EIT Health poolt toetatud BRIGHT rahvusvaheline innovatsiooniuuring näitas, et geeniriskidel põhinev rinnavähi ennetus on kliiniliselt rakendatav ja uuritavatele igati vastuvõetav,» ütles prof Tõnisson.

Kliinikumi südamekliinikus on üheks arendusteemaks kroonilise südamepuudulikkusega patsientide raviteekond. Rahvusvaheliste teadmiste ja standardite koju toomiseks läbisid dr Mai Blöndal ja dr Teele Kasesalu vastavasisulise kõrgetasemelise rahvusvahelise kursuse Londonis. Dr Blöndali sõnul suureneb seoses südame-veresoonkonna haiguste ravivõtete paranemisega ja ühiskonna vananemisega kroonilist südamepuudulikkust põdevate inimeste arv.

«Samas näeme, et haigus on aladiagnoositud ja alaravitud ning pakub klinitsistidele ohtralt väljakutseid. Oleme veendunud, et südamepuudulikkusega patsiendid võiksid Eestis elada palju parema elukvaliteediga, sealhulgas olla parema töövõimega. Ligi kaks aastat kestnud kursus on maailmas ainulaadne, kuna koolitusel oli teooria kombineeritud praktiliste oskuste õppimisega. Palju võimaldati diskusioone oma ala juhtivklinitsistide ja -teadlastega. Tänu kursusel osalemisele oleme Eestis esimesed Euroopa Kardioloogide Seltsi südamepuudulikkuse spetsialisti tunnustusega kardioloogid,» kirjeldas dr Blöndal.

«Need on vaid mõned näited meie töötajate panusest. Alanud 2025. aastal jätkame sihikindlalt teadus- ja arendustegevuse edendamist. Käivitame selleks koostöös Tartu Ülikooliga teadmussiirde doktorantuuri. See programm võimaldab alustada kuni viit uut doktoritööd kliinilise ravitöö jaoks olulistes teadussuundades. Uute teadmiste toel saame omakorda pakkuda patsientidele parimat võimalikku teaduspõhist ravi,» rääkis prof Starkopf.

2024. aasta teadustegevusest annab ülevaate 30. jaanuaril Tartu Ülikooli Kliinikumis toimuv teadus- ja arenduskonverents, kus on võimalik kuulata lõppenud aastal doktoritöö kaitsnud töötajate ettekandeid, teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojektide avastusi ja edulugusid ning koolituskogemusi välisriikides. Konverentsile on oodatud nii Kliinikumi töötajaid kui ka Kliinikumi partnerid, et positiivsete näidete kaudu inspireerida töötajaid algatama ja ellu viima Kliinikumi strateegilisi arenguid toetavaid teadus- ja arendustegevusi.