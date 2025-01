Rauapuudusest võivad märku anda ehmatavad sümptomid

Rauapuudusaneemia on levinud aneemia vorm, mille puhul veres ei ole piisavalt terveid punavereliblesid, mis varustavad keha hapnikuga. See seisund tekib rauapuuduse tõttu, kuna raud on vajalik hemoglobiini tootmiseks – aine, mis aitab punastel vererakkudel hapnikku transportida. Aneemia korral võib inimene tunda väsimust ja hingeldust, vahendab Mayo kliinik.