Need 3 jooki kahjustavad aju kõige rohkem

Alkohol on Love’i sõnul kõige kahjulikum – see on neurotoksiin, mis kahjustab ja hävitab ajurakke. Lisaks halvendab see soolestiku mikrofloorat, mis omakorda mõjutab aju tervist. Eriti kahjulik on õlu, kuna selles sisalduv gluteen ja kusihape soodustavad põletikke ja rasva ladestumist.