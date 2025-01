Tuberkuloosipuhang USAs: kaks hukkunut ja mitmed nakatunud

Kansases on juba ligi aasta kestnud ulatuslik tuberkuloosipuhang, mis on nõudnud kaks elu ja nakatanud kümneid inimesi. Osariigi terviseametnike teatel on tuvastatud 67 aktiivset tuberkuloosijuhtu ja 79 latentset nakkust, kuid üldsusele ohtu ei ole. Enamik juhtumeid on Wyandotte’i maakonnas.