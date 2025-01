Vererõhu kontroll võib vähendada dementsuse riski

Püsivalt kõrge vererõhk on südamele lisakoormus.

Wake Foresti Ülikooli meditsiinikooli uus uuring näitab, et intensiivne vererõhu kontroll võib vähendada kerge kognitiivse häire või dementsuse riski. See on oluline avastus, kuna prognooside kohaselt võib 2030. aastaks dementsuseni jõuda üle üheksa miljoni ameeriklase.