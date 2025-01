ITK arstid aitavad Ukrainas sõjas vigastada saanud võitlejaid

Missiooni kuulus ka ITK lülisambakirurg Taavi Toomela, kes osales võitlejate kirurgilises ravis. «Sõjas saadud vigastused on keerulised ja vajavad kiiret sekkumist. Sageli on tegemist lülisambavigastustega, kus tuleb eemaldada surve seljaajult ja stabiliseerida lülisammas. Koostöö kohalike arstidega sujus hästi ning jagasime oma kogemusi, et aidata neil tulevikus keerulisi juhtumeid lahendada,» ütles Toomela. Seekord tuli opereerida lülisamba vigastust, mis oli tekkinud trauma tagajärjel ja põhjustanud patsiendil halvatuse. Toomela sõnul on patsient praeguseks taastunud ja tema tundlikkus hakanud järk-järgult tagasi tulema.