SYNLAB Eesti kliiniline juht Paul Naaber tundis heameelt, et soov suguhaiguste testimise vastu on järjest suurem. Ta tõi välja, et võrreldes 2023. aastaga teostati SYNLABis eelmisel aastal 11 protsenti rohkem suguhaiguste analüüse ning iga aasta on testimise tõus olnud sarnase trendiga.

«Inimeste terviseteadlikkus on tõusnud ning soovitakse nii ennast kui ka teisi kaitsta. Näeme, et suguhaiguste testimine ei ole enam nii tabu teema kui see oli veel mõned aastad tagasi,» tõdes Naaber. Ta lisas, et kindlasti on testimisaktiivsust tõstnud ka see, et analüüsid on väga lihtsad ning neid saab teha kodust lahkumata, tellides proovivõtukompleti endale koju. Proov on võimalik laborisse saata ka anonüümselt.