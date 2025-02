See on uskumatu kui kiiresti mikroplast toidust ajju jõuab

Varasemad uuringud on kinnitanud, et mikroplastid on levinud keskkonnas sedavõrd laialdaselt, et need on jõudnud praktiliselt iga planeedi elaniku organismi. Kuigi nende tarbimise tervisemõjud pole täielikult selged, eeldavad paljud teadlased, et need põhjustavad kahjustusi, mida praegu omistatakse muudele teguritele.