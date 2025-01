Euroopat ähvardab ettearvamatu viiruse puhang

ECDC direktor Pamela Rendi-Wagner rõhutas vajadust olla valmis reageerima linnugripi ohule ja tugevdada ennetusmeetmeid. EFSA ajutine tegevdirektor Bernhard Url märkis, et 2024. aastal on linnugripiviirused levinud uutele liikidele ning tuvastatud on mutatsioonid, mis võivad soodustada viiruse ülekandumist inimestele. Viiruse kiire avastamine ja kolletele reageerimine on tema sõnul hädavajalikud.