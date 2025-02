Kas rasedus pärast 45. eluaastat on võimalik?

Kuigi mõned usuvad, et perimenopausi ajal võib esineda viljakuse «suurenenud» hetk, puudub selle kohta teaduslik tõestus. 45. eluaastaks on loomulik rasestumisvõimalus siiski juba väga madal – alla viie protsendi, ja pärast seda muutub see peaaegu olematuks. Samuti suureneb risk raseduse katkemiseks, mis on selles vanuses üle 50 protsendi.