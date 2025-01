Kuidas säilitada põlveliigeste muutustega aktiivne eluviis?

Kliinikumi sporditraumatoloog ja Tartu Ülikooli spordimeditsiini lektor Madis Rahu selgitas, et põlvevigastuse korral võib tekkida liigese erinevate sidemete, põlvekedra ja reie nelipealihase kõõluste rebendid. Kõige enam esineb meniski ja liigespinda katva kõhre vigastusi. «Tavaliselt tekitab selle trauma ja sellised vigastused esinevad igas vanusrühmas. Põhjuseks on sagedasti spordivigastus, aga ka tavaline olmevigastus, näiteks kukkumine, põlve väänamine libedaga või trepil komistamine.»

Sporditraumatoloogina näeb Rahu põlveliigese sidemete vigastusi üha laiemas vanusegrupis ehk nii alla 14-aastastel noorsportlastel kui ka üle 60-aastastel. «Noortel on põhjuseks üha varasem spetsialiseerumine kindlatele spordialadele ja niinimetatud õuespordi taandumine. Vanemate inimeste elukvaliteet on tänu meditsiini arengule paranenud ja sellest tulenevalt ollakse sportlikult aktiivsed ka üle 70-aastastena pallimängudes, mäesuusatamisel ja teistel aladel. Samas vanusega kindlasti koordinatsioon ja lihastoonus langeb ja selliste vigastuste oht suureneb,» selgitas ta.

Teine levinud põlvevigastuse põhjus on ülekoormus. See tähendab, et põlveliigese teatud piirkond saab ülemäärast koormust. Üldiselt tuleneb see vigastus sportimisest, kuid on levinud ka näiteks kaitseväelastel ja balletitantsijatel. Rahu sõnul on noortel reeglina haaratumad piirkonnad põlvekedre kõõlused, selle kinnituskohad luule ja kõhrepind. Üle 40-aastaste inimeste kaebused tulenevad üldiselt algavatest liigesemuutustest, mille käigus kõhrepinna kvaliteet langeb. Samuti põhjustab valu ja liigeste turset põlveliigese meniskite muutused ja nendest tekkivad kahjustused.