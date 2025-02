AVASTUS Naha sügamine käivitab olulise protsessi

Uuringu peamine autor Daniel Kaplan, Pittsburghi ülikooli dermatoloogia- ja immunoloogiaprofessor, tõi esile paradoksi: kui sügamine on meie nahale kahjulik, miks see siis nii hea tundub? Uuring näitab, et kuigi sügamine süvendab põletikku, aitab see ka kaitsta bakteriaalsete nahainfektsioonide eest, vahendab Medical Xpress.