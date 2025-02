Insuldiriski võib vähendada üllatav tegevus

Ameerika insuldiassotsiatsiooni rahvusvahelisel konverentsil esitletav uurimus näitas, et vähemalt kord nädalas hambaniiti kasutavatel inimestel oli väiksem risk südame kaudu tulevate trombide põhjustatud insultide ning kodade virvendusarütmia tekkeks, mis võib teatud harvadel juhtudel viia insuldini. Tulemused on esialgsed, kuni need avaldatakse eelretsenseeritavas teadusajakirjas, vahendab Ameerika südameassotsiatsioon.