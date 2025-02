Viis peamist põhjust, miks eestlased füsioterapeudi poole pöörduvad

Põhjus nr 1: kontoritöötajate vaevused tulenevalt pidevast istumisest

Füsioterapeut Anneli Belkin ütleb, et kõige sagedamini pöördutakse kaelavalude, õlevöötmekaebuste ja alaseljavaludega. «Nende hädadega on peamiselt kontoritöötajad, kelle töö eeldab palju istumist ja vähe liikumist, aga on ka selliseid, kes on varem pikalt passiivsed olnud, kuid on järsult elustiili muutnud ning siis tekivad vaevused ülekoormusest.»