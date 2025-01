ÜLLATAV KURJAJUUR Naine kahtlustas seedehäireid, kuid tegelikult oli tal insult

Teel proovi ostis ta kohvikust võileiva ja energiajoogi. Öösel ärkas ta tugeva iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega. Ta arvas, et tegu on toidumürgitusega. Peagi muutus ka tema peavalu väljakannatamatuks, vahendab Ameerika südameassotsiatsioon.

Esmaspäeva hommikul tundis ta end pisut paremini, kuid silmaarst soovitas tal kohe haiglasse minna. Kiirtestid näitasid, et tal oli ajus verejooks. Arstid ütlesid, et tal vedas, et ta üldse omal jalal haiglasse jõudis.