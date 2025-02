Suukaudne ketamiin aitab leevendada karmi seisundit

Ketamiini, lühitoimelist anesteetikumi, on varasemalt testitud PTSH ja depressiooni kiiretoimelise ravimina, kuid seda on peamiselt manustatud süstide või infusioonidena haiglakeskkonnas. Sunshine Coasti ülikooli uuringus said osalejad ühe ketamiini sisaldava joogi kord nädalas kuue nädala jooksul. Üks nädal pärast ravi lõppu teatas 73 protsenti osalejatest, et nende PTSH sümptomid olid vähenenud rohkem kui poole võrra. Kuu aega pärast viimast annust püsis see langus 59 protsendi osalejate seas.