Naistearst selgitab, kas emakakaelavähki haigestumisel on seos pärilikkusega

Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ülemarst Piret Veeruse sõnul on emakakaelavähk vähiliik, mis areneb välja väga aeglaselt inimese papilloomiviiruse infektsiooni tagajärjel. Nakkus levib naha ja limaskestade kokkupuutel, sealhulgas sugulisel teel ja nakkusallikaks on papilloomiviirusega (HPV) nakatunud teine inimene. «Emakakaelavähk võib tekkida mõnedel kõrge riski papilloomiviiruse tüve püsiva nakkusega naistel 10-25 aasta jooksul, juhul kui vähieelsed muutused jäävad tuvastamata ja ravimata,» selgitas dr Veerus haiguse arengut.

Emakakaelavähi kujunemise ajaperiood on piisavalt pikk, avastamaks kõik vähieelsed muutused ja alustamaks vajadusel ravi. Ravi on lihtne ning 100% efektiivne. «Kui muutused ei ole kaugele arenenud, tähendab see vaid pisikese osa emakakaela eemaldamist ja ei too kaasa mingeid hilisemaid muutusi elukvaliteedis või reproduktiivfunktsioonis,» lisas dr Veerus.