Chicago Ülikooli uus uuring näitab, et alkoholisõltuvuse ja depressiooniga inimesed tunnevad joobeseisundis sama palju naudingut ja stimulatsiooni kui need, kellel depressiooni pole. See seab kahtluse alla levinud arusaama, et sõltuvus vähendab alkoholist saadavat naudingut ning et inimesed joovad peamiselt negatiivsete tunnete leevendamiseks.