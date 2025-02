ETTEVAATUST Selle vitamiini ületarbimine võib viia tõsiste tagajärgedeni

B6-vitamiin (püridoksiin) on ühend, mida organism vajab, kuid ise toota ei suuda. Täiskasvanud vanuses 19–50 vajavad päevas 1,3 mg B6-vitamiini. Vanematel inimestel ja rasedatel on see vajadus veidi suurem. Tavaliselt saadakse vitamiin toidust, eriti loomsetest toodetest (liha, piimatooted, munad) ja taimsetest allikatest (spinat, banaanid, kartulid). B6-vitamiin on toidus inaktiivne ning maks muudab selle aktiivseks vormiks (püridoksaal-5'-fosfaat ehk PLP), mis osaleb üle 140 rakuprotsessis, sealhulgas valkude ainevahetuses ja ajutalitluse toetamisel.