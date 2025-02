Sel pudrul on kaalu langetav mõju

Hiljutine hiirtega tehtud uuring näitab aga, et kõik kiudainelisandid pole võrdselt kasulikud. Arizona ülikooli ja Viini ülikooli teadlased leidsid, et ainult beeta-glükaan – kiudaine, mida leidub ohtralt kaeras ja odras – vähendas 18 nädala jooksul hiirte keharasva ja kehakaalu, ehkki närilised said kõrge rasvasisaldusega toitu. Teised testitud kiudained, nagu nisu dekstriin, pektiin, resistentne tärklis ja tselluloos, ei avaldanud kehakaalule sellist mõju, kuigi need muutsid märkimisväärselt hiirte mikrobioomi koostist, vahendab Science Alert. Nii et pole eksinud need, kes on soovitanud saleda joone hoidmiseks süüa kaerahelbeputru! Menüüsse tasub aga lisada ka oder.