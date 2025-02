Uus juhend aitab efektiivsed tervisetehnoloogiad kiiremini patsientideni tuua

Eesti Puuetega Inimeste Koja tervishoiualase huvikaitse nõuniku Tuuli Seinbergi sõnul on tervisetehnoloogiate hindamine ja nende hindamiskriteeriumid olnud patsientidele ja patsiendiorganisatsioonidele seni üsna hägune ja emotsiooniderohke teema. «Sestap on Eesti Puuetega Inimeste Koda väga rõõmus, et uue juhendi valmimise juures said kaasa rääkida ka patsientide esindajad ning keerukad teemad said aruteludes märksa selgemaks sõnastatud. Üks puuetega inimeste organisatsioonide juhtlauseid on «Ei midagi meist ilma meieta» – see on uude juhendisse selgelt sisse kirjutatud, et patsiente tuleb vajaduspõhiselt kaasata,» tõdes Seinberg.