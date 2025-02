Trumpi administratsioon keelas linnugripi leviku kohta andmete avaldamise

Üks uuring pidi näitama, kas veistega tegelevad veterinaararstid on teadmatult nakatunud linnugripi viirusega. Teine aruanne dokumenteeris juhtumeid, mil inimesed võisid olla viiruse edasi andnud kodukassidele. Need uuringud pidid ilmuma USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (CDC) ametlikus ajakirjas Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), mis on ilmunud tõrgeteta alates 1952. aastast, vahendab KFF Health News.