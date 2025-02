Kas teismelised tohivad kohvi juua?

C.S. Mott lastehaigla küsitlus näitas, et ligi 25 protsenti vanematest teatas, et nende teismelised tarbivad kofeiini regulaarselt. Peamine kofeiiniallikas on karastusjoogid, kuid populaarsed on ka kohv, tee ja energiajookide tarbimine. Lisaks sisaldab kofeiini ka šokolaad, kirjutab Health.