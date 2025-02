Ukraina põgenikud saavad küsida toetust krooniliste haiguste raviks

«Äsjasest uuringust selgus, et 57 protsendil Ukraina põgenikest on raskusi esmavajaduste katmisega ja sageli jäävad rahanappusel soetamata just ravimid. Eriti keerulises olukorras on eakad – üle 60-aastastest on töö leidnud vähem kui pooled ning enam kui 60 protsendil pensioniealistest on vähemalt üks krooniline haigus,» avas toetusprojekti tagamaid Eesti Punase Risti välisprojektide juht Liis Tipp. Ta märkis, et rahalised vahendid sellise abi pakkumiseks tulevad Rahvusvaheliselt Punase Risti seltside föderatsioonilt.