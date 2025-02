Vähktõvest paraneb järjest rohkem inimesi nii Eestis kui ka Euroopa Liidus

Iga kahe aasta järel tehtav uurimus näitab, et 2022. aasta seisuga oli hinnanguline vähihaigestumus Eestis meeste seas ELi keskmisest suurem, naiste seas aga väiksem. Sooline erinevus vähisuremuses on Eestis üks ELi suurimaid. Meeste suremus ületas naiste oma enam kui kaks korda. Aastatel 2010–2020 on aga üldine vähielulemus tänu pidevatele edusammudele suurenenud peaaegu 40 protsenti.