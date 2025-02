Täna tähistatakse ülemaailmset vähipäeva

Seda korraldab The Union for International Cancer Control (UICC), mille liikmeskonda kuulub 1200 organisatsiooni 172 riigist. Eesti Vähiliit on UICC ametlik liige alates 1993. aastast ning lähtub oma tegevustes rahvusvahelistest vähitõrje põhimõtetest ja praktilistest soovitustest.

2022. aastal registreeriti maailmas ligikaudu 20 miljonit uut vähijuhtumit ning prognooside kohaselt võib see arv aastaks 2050 tõusta 35 miljonini, mis tähendab 77-protsendist kasvu. Maailma vähipäeva moto on «Patsiendikesksus on meie ühine eesmärk», kutsudes üles mõtlema, mida saame ühiskonnas ja individuaalsel tasandil ära teha vähivastases võitluses, sealjuures keskenduda patsiendikesksele lähenemisele.

Eestis diagnoositi 2022. aastal 9191 uut vähijuhtumit, neist 4561 meestel ja 4630 naistel. UICC sõnul teame 2024. aastal vähktõvest rohkem kui kunagi varem. See teadlikkus võimaldab paremat ennetust, varasemat avastamist ja tõhusamat ravi, mille tulemusena kasvab ka tervenenud patsientide arv. Teadusuuringud on kinnitanud, et elustiil, sh suitsetamine, liigne kehakaal ja vähene liikumine, mängivad olulist rolli vähktõve kujunemisel, ning neile teguritele tähelepanu pööramine on vähiennetuses väga oluline.

Patsiendikeskne lähenemine on võtmetähtsusega, kuna patsiendi tagasiside ja kaasatus raviprotsessi mängivad olulist rolli parima ravitulemuse saavutamisel. Patsiendi hinnang tervisetulemile (PRO – patient reported outcome) aitab saada tema tervislikust seisundist tervikliku ülevaate, mis omakorda võimaldab kohandada ravi vastavalt iga patsiendi konkreetsetele vajadustele. Uuringud näitavad, et PRO kasutamine raviprotsessis võib pikendada patsiendi elulemust, parandada elukvaliteeti ja soodustada paremat ravisoostumust.