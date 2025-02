Vähi eest kaitsev turvavõrk: muutused, va suslikud, võivad olla tajumatud

On mitmeid sõpruskondi, kus tervis ja sealhulgas ka sõeluuringud on sagedasti teemaks. Üks selline on end kimonoklubiks nimetav sõprade ring, mille liikmed Liisa, Keiu, Mari ja Mai-Liis ning tema tütar Säde võtavad regulaarselt aega selleks, et kokku saada ja rääkida, mis nende eludes parasjagu oluline on. Kindlal kohal on ka terviseteemad – sõbrad on kui turvavõrk, mis toetab ka siis, kui ise ei oska end alati hoida.

«Sõeluuringud on päästnud mõne mu kõige kallima elu, nii et nüüd ajan alati näpuga järge, kelle kord on. Ja ega meie kimonoklubi sõpruskond pole ilmaasjata varemgi omavahel sõeluuringutest rääkinud, ikka on põhjust olnud,» räägib Liisa. «Muutused, va suslikud, võivad olla täiesti tajumatud. Avastused võivad olla ehmatavad, aga varakult jaole saades on ka ravivõimalused tänapäeval ehmatavalt head. Lisaks on veel üks suurepärane võimalus: käia kontrollis ja pärast kergendatult hingata — polnudki miskit, kõik on korras!»

Emakakaelavähk on haigus, mida on võimalik täielikult ennetada, kui end õigeaegselt vaktsineerida ja aktiivselt sõeluuringul osaleda. Sõeluuringuga tuvastatakse suure vähiriskiga HPV nakkust, mis on emakakaelavähi peamine tekkepõhjus. Naistel, kel on HPV test positiivne, otsitakse lisauuringu käigus võimalikke vähieelseid muutuseid ehk seisundit, kus vähk ei ole veel välja arenenud.