Kliimaärevus: kas mure tuleviku pärast ohustab vaimset tervist?

Tulemused näitasid, et kliimamuutustest tingitud stress ei ole iseenesest vaimse tervise häirete põhjus. Pigem on see seotud üldise ärevuse tasemega – mida kõrgem see on, seda suurem on kliimamuutustest tingitud vaimse tervise probleemide esinemissagedus. Huvitaval kombel ei leitud samasugust seost depressiooniga, mis seab kahtluse alla meedias levinud mõiste «kliimadepressioon».