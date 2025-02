Rikkamates riikides kasvavad mehed kiiremini kui naised. Miks see nii on?

Selgus, et meeste ja naiste füüsilised erinevused ehk seksuaalne dimorfism on seotud elukeskkonna ja majandusliku heaoluga. Rikkamates riikides on mehed keskmiselt pikemad ja raskemad, mis viitab sellele, et meeste keha on tundlikum elutingimuste suhtes. Naiste kehakuju paistis olevat elukeskkonnast vähem mõjutatud, vahendab ScienceAlert.